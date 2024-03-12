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12 марта, 07:24
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ФАС завела дело на авиакомпанию S7 из-за махинаций с ценами на билеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело в отношении авиакомпании S7 ("Сибирь") из-за продажи билетов на один и тот же рейс и класс по разным ценам без обоснований. Перевозчику грозит штраф, говорится в пресс-релизе в telegram-канале ведомства.

"ФАС возбудила дело в отношении S7… Авиакомпания не исполнила предупреждение службы… Ранее ведомство установило, что АО "Авиакомпания "Сибирь" в рамках одного подкласса тарифа продаёт авиабилеты по разной стоимости. При этом различия цены не связаны с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет", — сказано в сообщении ФАС.

В ведомстве добавили, что в случае установления вины авиакомпании грозит штраф в соответствии с КоАП.

Компания S7 сократит часть сотрудников в Москве для развития в Сибири
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Ранее над российской авиакомпанией "Победа" нависла угроза проверки из-за сомнительной акции. Клиентам предложили билеты за 99 рублей за решение загадки, однако "счастливчики", перешедшие по ссылке, так и не нашли там обещанных призов.

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VK / S7 / Александр Ильин

Андрей Бражников
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