В Москве Jaguar вылетел на тротуар и сбил пешеходов
На севере Москвы автомобиль Jaguar выехал на тротуар и сбил пешеходов. Инцидент произошёл на улице Верхняя Масловка, в результате пострадало два человека.
Как сообщает столичная Госавтоинспекция, водитель "ягуара" не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на людей. Два пешехода получили травмы различной степени тяжести, им оказывают медицинскую помощь. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
А ранее в Екатеринбурге автомобиль КИА столкнулся с "мерседесом", внутри которого были трое детей. Пострадали водитель корейской иномарки и дети из немецкой.
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