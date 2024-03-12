В Москве Jaguar вылетел на тротуар и сбил пешеходов 12 марта, 07:59 В Москве Jaguar вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Фото © Телеграм-канал Госавтоинспекции Москвы

На севере Москвы автомобиль Jaguar выехал на тротуар и сбил пешеходов. Инцидент произошёл на улице Верхняя Масловка, в результате пострадало два человека.

Как сообщает столичная Госавтоинспекция, водитель "ягуара" не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на людей. Два пешехода получили травмы различной степени тяжести, им оказывают медицинскую помощь. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

В Москве Jaguar вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Фото © Телеграм-канал Госавтоинспекции Москвы

В Москве Jaguar вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Фото © Телеграм-канал Госавтоинспекции Москвы

А ранее в Екатеринбурге автомобиль КИА столкнулся с "мерседесом", внутри которого были трое детей. Пострадали водитель корейской иномарки и дети из немецкой.

Авторы Александра Вишнякова