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12 марта, 10:29

Жена режиссёра Жоры Крыжовникова обвинила ветеринаров в смерти своей собаки

Продюсер Ольга Долматовская и её погибшая мальтипу Пальма. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Продюсер Ольга Долматовская и её погибшая мальтипу Пальма. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Супруга режиссёра Жоры Крыжовникова продюсер Ольга Долматовская заявила, что её собака умерла из-за оплошности врачей "Европейского ветеринарного центра". Об этом она рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ.

Пальма со своими хозяевами. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По словам хозяйки, её собачку породы мальтипу по кличке Пальма одолевали сильные приступы кашля — и 2 марта девушка решила провести обследование в "Европейском ветеринарном центре". Питомцу предстояла процедура бронхоальвеолярного лаважа, которая предусматривает ввод трубки в бронхи под анестезией для проверки дыхательных путей. Год назад животное уже успешно прошло такую процедуру, и Ольга дала своё согласие.

Врачи заверяли, что никаких проблем не будет, однако у собаки произошла остановка сердца под анестезией. Как рассказала телеграм-каналу Долматовская, это случилось из-за того, что для лаважа была выбрана слишком широкая трубка, задевшая блуждающий нерв. Это и привело к остановке сердцебиения. Так девушке объяснил случившееся анестезиолог.

Хозяйка сильно подавлена из-за утраты, ведь Пальму в семье очень любили. Она отметила, что ветеринары пытались реанимировать собачку несколько дней, но безуспешно. При этом врач Егор Сургай, допустивший фатальную ошибку и отвечавший за анестезию, по-прежнему работает в клинике. Более того, сейчас Долматовской пишут люди, которые, так же как и она, потеряли любимых питомцев из-за ошибок специалистов "Европейского ветеринарного центра".

Кстати, сам Сургай отказался от комментариев. Клиника тоже не стала отвечать на вопросы SHOT ПРОВЕРКИ о случившемся с Пальмой.

Названы продукты с хозяйского стола, которые грозят собаке смертью
Названы продукты с хозяйского стола, которые грозят собаке смертью

Ранее Life.ru предупреждал о том, что рынок ветеринарных услуг полнится непрофессионалами и аферистами, действия которых могут стоить питомцу жизни и здоровья. Подробнее о том, как выбрать правильного ветеринара и не переплатить, — в нашем материале.

Юрий Лысенко
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