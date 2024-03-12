В Химках остановили любительский турнир после массовой драки футболистов на поле

В результате массовой драки, которая произошла 21 февраля после матча Зимнего кубка Химкинской футбольной лиги (ХФЛ), команды Е.В.В.А. и The Ones были сняты с соревнований, а турнир и чемпионат лиги приостановили. Об этом сообщил организатор и руководитель ХФЛ Андрей Пиварчук. Он также отметил, что турнир и чемпионат лиги приостановили.

Массовая драка на матче в Химках. Видео © VK / Северная Трибуна

"После драки обе команды были дисквалифицированы и не принимают участия в чемпионате и Зимнем кубке ХФЛ, правоохранительные органы ведут разбирательство. Факт налицо, была массовая драка с обеих сторон, в которой приняли участие 5–10 болельщиков одной из команд. Один судья, конечно, не смог их разнять. Обе команды молодые, горячие, озорные, возраст ребят — 19–25 лет", — сказал Пиварчук в беседе с РИА "Новости".

Он уточнил, что во время игры драки не было, всё началось уже после свистка, на поле выбежали около 30 буйных болельщиков. При этом потасовку помогли остановить игроки других команд, матч которых шёл параллельно. Пиварчук также добавил, что футболистам Е.В.В.А. пришлось выйти из соревнований из-за полученных травм. Вторую команду дисквалифицировали сразу.

Сейчас в произошедшем разбирается полиция. На фоне случившегося были приостановлены все соревнования лиги. Руководитель ХФЛ отметил, что у команды Е.В.В.А. ранее было много эпизодов, когда игроков удаляли за нарушения. Вместе с тем он добавил, что нельзя однозначно определить виновных в инциденте, однако обе команды несут ответственность.