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12 марта, 09:40

Богомаз: В Брянске проводятся мероприятия по предупреждению терактов

На территории Брянска проводятся действия, направленные на профилактику терроризма. Об этом в личном телеграм-канале заявил глава региона Александр Богомаз.

"Уважаемые земляки! Сегодня правоохранительными ведомствами Брянской области проводятся предупредительно-профилактические мероприятия по предупреждению террористических действий на территории города Брянска. Прошу отнестись с пониманием и соблюдать спокойствие!" говорится в сообщении губернатора.

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Ранее Life.ru сообщал о том, что украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась зайти в посёлок Тёткино Курской области и была отброшена обратно. При этом за ночь в небе над регионом сбили 11 БПЛА ВСУ, а артиллерийские обстрелы не смолкают до сих пор.

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Shutterstock / Free Wind 2014

Юрий Лысенко
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