Богомаз: В Брянске проводятся мероприятия по предупреждению терактов

На территории Брянска проводятся действия, направленные на профилактику терроризма. Об этом в личном телеграм-канале заявил глава региона Александр Богомаз.

"Уважаемые земляки! Сегодня правоохранительными ведомствами Брянской области проводятся предупредительно-профилактические мероприятия по предупреждению террористических действий на территории города Брянска. Прошу отнестись с пониманием и соблюдать спокойствие!" — говорится в сообщении губернатора.

Ранее Life.ru сообщал о том, что украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась зайти в посёлок Тёткино Курской области и была отброшена обратно. При этом за ночь в небе над регионом сбили 11 БПЛА ВСУ, а артиллерийские обстрелы не смолкают до сих пор.