В Кремле обещали сообщить, когда и как будет голосовать Путин
В Кремле пообещали сообщить, в какой из трёх дней и как будет голосовать действующий глава государства Владимир Путин на выборах президента России.
"Мы сообщим, когда он примет решение", — сказал журналистам во вторник, 12 марта, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. За право занять главный пост в стране будут бороться четыре кандидата: Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди").
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