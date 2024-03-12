В Кремле обещали сообщить, когда и как будет голосовать Путин

В Кремле пообещали сообщить, в какой из трёх дней и как будет голосовать действующий глава государства Владимир Путин на выборах президента России.

"Мы сообщим, когда он примет решение", — сказал журналистам во вторник, 12 марта, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.