Регион

Уведомления отключены

12 марта, 10:03

В Кремле обещали сообщить, когда и как будет голосовать Путин

В Кремле пообещали сообщить, в какой из трёх дней и как будет голосовать действующий глава государства Владимир Путин на выборах президента России.

"Мы сообщим, когда он примет решение", — сказал журналистам во вторник, 12 марта, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков счёл ожидаемыми попытки извне подвергнуть сомнению легитимность выборов
Песков счёл ожидаемыми попытки извне подвергнуть сомнению легитимность выборов

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. За право занять главный пост в стране будут бороться четыре кандидата: Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди").

Обложка ©

Kremlin.ru

Марина Калегина
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Выборы — 2024
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров