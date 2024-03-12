Минэнерго Украины сообщило о повреждении нефтепровода под Полтавой
Минэнерго Украины сообщило о повреждении магистрального нефтепровода в Полтавской области. Разлива топлива, по данным ведомства, не произошло. В произошедшем чиновники из министерства винят обстрелы: сообщается, что на фоне боевых действий на нефтепроводе были обнаружены два повреждения, на месте работают экстренные службы.
Напомним, что сами ВСУ при этом регулярно пытаются с помощью беспилотника атаковать нефтепровод "Дружба" в Новозыбковском районе Брянской области. В Ленинградской области в конце прошлого года неизвестные тоже хотели взорвать магистральный нефтепровод.
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