Пинавшие пациента фельдшера из Волгограда стали безработными после скандального видео

В Волгограде работников скорой помощи уволили после проверки по случаю причинения ими телесных повреждений местному жителю, лежащему на лавке. Об этом сообщили журналистам в Комитете здравоохранения Волгоградской области.

Медики в Волгограде пинают мужчину, к которому их вызвали. Видео © t.me / Волгоград

Поводом для проверки в отношении фельдшеров стало видео, на котором они ногами столкнули с лавки спящего мужчину, после чего его на земле ещё несколько раз пинает второй фельдшер. Автор ролика рассказал, что скорую вызвали для оказания ему помощи. После появления скандального видео была организована доследственная проверка, по итогам которой сотрудников скорой уволили.

"По указанным сотрудникам приняты управленческие решения, трудовой договор расторгнут. В медицинской организации подчёркивают, что данное поведение сотрудников неприемлемо", — сообщили в региональном Комитете здравоохранения.