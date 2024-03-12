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12 марта, 11:36

Российская ПВО за сутки сбила 11 снарядов РСЗО, "Точку-У" и 146 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили более десятка реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Град" и Vampire и тактическую ракету "Точка-У". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 11 реактивных снарядов систем залпового огня: HIMARS, "Град" и Vampire, а также тактическая ракета "Точка-У", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Кроме того, за это время было уничтожено 146 украинских беспилотников, в том числе в районах населённых пунктов Кременная ЛНР, Зеленополье, Александровка, Кодема ДНР, Мирное, Вишнёвое, Шевченково, Конские Раздоры, Очеретоватое Запорожской области и Рыбальче Херсонской области.

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А ранее в Минобороны сообщили о том, что российские подразделения "Восток" разгромили противника на Южно-Донецком направлении. Наши бойцы нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ. В результате схватки противник потерял 140 солдат.

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ТАСС / Александр Река

Николь Вербер
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