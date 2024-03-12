Психолог пояснила, как медийная активность родителей влияет на ребёнка

Психологическое развитие детей — это сложный процесс, который является одним из ключевых аспектов общего развития и в первые два года жизни осуществляется через маму. Позже чадо начинает самостоятельно осваивать социальные нормы, поэтому вводить в этом возрасте ребёнка в медийное пространство считается нормой.

Как пояснила старший преподаватель факультета психологии университета "Синергия" Анна Гусева, после шести лет ребёнок начинает сталкиваться лбом с проблемами и вызовами, учится взаимодействовать со сверстниками и осознаёт своё место в обществе. Однако в такой период необходимо прислушиваться к детям, потому что не хотеть быть на фотографии — это его право.

"Если до шести лет родители могли где угодно в медийном пространстве его показать, то на данном этапе ребёнок может сказать: "Я не хочу, чтобы меня фотографировали и выкладывали в соцсеть!", и с этим нужно согласиться. Это нормально, это право ребёнка", — рассказала психолог изданию RuNews24.ru.

Специалист продолжила, что после 12 лет необходимо давать ребёнку свободу самовыражения. Только со зрелым родителем чадо, по её словам, вырастет без травмирующего опыта от медийности.