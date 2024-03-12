Регион

Уведомления отключены

Новости
ВЫБОРЫ - 2024
Расследования
SHOT проверка
СВО
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал

Декан психфака объяснила, как научиться говорить людям "нет"

Психолог Кирсанова: Кода говорите нет, используйте формулы отказа-сожаления

12 марта, 07:00
Когда говорите нет, используйте формулы отказа-сожаления. Обложка © Freepik.com / benzoix

Когда говорите нет, используйте формулы отказа-сожаления. Обложка © Freepik.com / benzoix

Иногда нам бывает сложно отказать в чём-либо другим людям, и мы берёмся за дела, которые для нас слишком обременительны, тратим время и силы на что-то не очень важное или бесполезное. Как же научиться говорить нет, Life.ru рассказала декан факультета психологии Государственного университета просвещения Вероника Кирсанова.

Почему мы не можем отказать? Возможно, нам важно, как человек, обратившийся с просьбой, относится к нам, и мы соглашаемся даже на то, что нам неудобно или неприятно, чтобы не потерять его расположения. Например, не отказываем начальнику, когда он просит выйти поработать в выходной, или не отказываем приятелю в просьбе обременительной и сложновыполнимой.

Психолог объяснила, какие изменения в нашем организме вызывают комплименты
Психолог объяснила, какие изменения в нашем организме вызывают комплименты

Есть просьбы, отвернуться от которых будет едва ли оправданным, — просьбы о помощи от человека, попавшего в беду, нуждающегося в защите и поддержке. А если просьба незначительна, Кирсанова призывает спросить себя: "Почему же всё-таки я иду на поводу?"

Как же научиться говорить нет? Можно рассмотреть это затруднение вместе с психологом, выявить глубинные причины такого поведения и избавиться от них. Но есть и рекомендации, которые можно использовать сразу: это приёмы отказа, помогающие избежать конфликтной ситуации и сохранить конструктивные отношения с тем, кому мы отказываем.

Используйте словесные формулы отказа-сожаления (мне очень жаль, но я не смогу помочь, потому что...); отказа- вынужденности (к сожалению, я вынужден отказать, потому что...); отказа-опасения (боюсь, что не смогу помочь, потому что... ). Предлагайте альтернативу (к сожалению, сейчас не могу помочь, но смогу тогда-то; так я не могу помочь, могу только вот так...).

Вероника Кирсанова

Декан факультета психологии Государственного университета просвещения

Используйте словесные формулы отказа-сожаления (мне очень жаль, но я не смогу помочь, потому что...); отказа- вынужденности (к сожалению, я вынужден отказать, потому что...); отказа-опасения (боюсь, что не смогу помочь, потому что... ). Предлагайте альтернативу (к сожалению, сейчас не могу помочь, но смогу тогда-то; так я не могу помочь, могу только вот так...).
Используйте словесные формулы отказа-сожаления (мне очень жаль, но я не смогу помочь, потому что...); отказа- вынужденности (к сожалению, я вынужден отказать, потому что...); отказа-опасения (боюсь, что не смогу помочь, потому что... ). Предлагайте альтернативу (к сожалению, сейчас не могу помочь, но смогу тогда-то; так я не могу помочь, могу только вот так...).
Эксперт по этикету объяснила, как быть, если во время разговора вы забыли имя собеседника
Эксперт по этикету объяснила, как быть, если во время разговора вы забыли имя собеседника

А ранее Life.ru выяснил у эксперта по этикету, когда можно переходить на "ты". Он напомнил, что в классических произведениях дети часто обращаются к родителям на "вы", но это не мешает героям оставаться родными людьми. А "вы", сказанное сотруднику службы поддержки, — не всегда проявление уважения.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!