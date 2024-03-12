Декан психфака объяснила, как научиться говорить людям "нет" Психолог Кирсанова: Кода говорите нет, используйте формулы отказа-сожаления 12 марта, 07:00 Когда говорите нет, используйте формулы отказа-сожаления. Обложка © Freepik.com / benzoix

Иногда нам бывает сложно отказать в чём-либо другим людям, и мы берёмся за дела, которые для нас слишком обременительны, тратим время и силы на что-то не очень важное или бесполезное. Как же научиться говорить нет, Life.ru рассказала декан факультета психологии Государственного университета просвещения Вероника Кирсанова.

Почему мы не можем отказать? Возможно, нам важно, как человек, обратившийся с просьбой, относится к нам, и мы соглашаемся даже на то, что нам неудобно или неприятно, чтобы не потерять его расположения. Например, не отказываем начальнику, когда он просит выйти поработать в выходной, или не отказываем приятелю в просьбе обременительной и сложновыполнимой.

Есть просьбы, отвернуться от которых будет едва ли оправданным, — просьбы о помощи от человека, попавшего в беду, нуждающегося в защите и поддержке. А если просьба незначительна, Кирсанова призывает спросить себя: "Почему же всё-таки я иду на поводу?"

Как же научиться говорить нет? Можно рассмотреть это затруднение вместе с психологом, выявить глубинные причины такого поведения и избавиться от них. Но есть и рекомендации, которые можно использовать сразу: это приёмы отказа, помогающие избежать конфликтной ситуации и сохранить конструктивные отношения с тем, кому мы отказываем.

Используйте словесные формулы отказа-сожаления (мне очень жаль, но я не смогу помочь, потому что...); отказа- вынужденности (к сожалению, я вынужден отказать, потому что...); отказа-опасения (боюсь, что не смогу помочь, потому что... ). Предлагайте альтернативу (к сожалению, сейчас не могу помочь, но смогу тогда-то; так я не могу помочь, могу только вот так...). Вероника Кирсанова Декан факультета психологии Государственного университета просвещения

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