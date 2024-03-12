Военный пытался отравить весь командный состав ВСУ в Запорожье с помощью яда в бане

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали военнослужащего ВСУ, который собирался отравить командиров одного из подразделений на подконтрольной Киеву части Запорожской области с помощью яда в бане. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

СБУ объявила о задержании военного, который хотел отравить командиров ВСУ. Telegram / Служба безопасности Украины

"СБУ задержала предателя, пытавшегося отравить командование ВСУ в Запорожской области. Злоумышленником оказался действующий военнослужащий украинской армии. Для совершения преступления он планировал добавить ядовитое вещество в воду банно-прачечного комплекса, которым пользовался командный состав ВСУ", — сказано в сообщении.

Также утверждается, что задержанный сливал российским военным данные о месте дислокации и перемещениях подразделений ВСУ на фронте. Ему вменяется статья "Государственное предательство, совершённое в условиях военного положения", которая предусматривает пожизненное лишение свободы в качестве наказания.