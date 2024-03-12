Минобороны РФ показало видео уничтожения очередной установки HIMARS в зоне СВО
Российские военные поразили ещё одну РСЗО HIMARS производства США. Кадры уничтожения американской техники опубликовало Министерство обороны России.
Кадры поражения американской РСЗО HIMARS. Видео © t.me / Минобороны России
На записи, сделанной с дрона, можно увидеть занявшую позицию в лесополосе РСЗО ВСУ. Через некоторое время по ней наносится удар с воздуха и в месте расположения техники происходит мощнейший взрыв.
Напомним, сегодня в российском военном ведомстве сообщили об уничтожении реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады украинских войск.
t.me / Минобороны России