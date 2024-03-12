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12 марта, 12:18

Минобороны РФ показало видео уничтожения очередной установки HIMARS в зоне СВО

Российские военные поразили ещё одну РСЗО HIMARS производства США. Кадры уничтожения американской техники опубликовало Министерство обороны России.

Кадры поражения американской РСЗО HIMARS. Видео © t.me / Минобороны России

На записи, сделанной с дрона, можно увидеть занявшую позицию в лесополосе РСЗО ВСУ. Через некоторое время по ней наносится удар с воздуха и в месте расположения техники происходит мощнейший взрыв.

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Напомним, сегодня в российском военном ведомстве сообщили об уничтожении реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады украинских войск.

Обложка ©

t.me / Минобороны России

Юрий Лысенко
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