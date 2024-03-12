Машков призвал россиян идти на выборы, чтобы показать Западу своё единство

Лучшим способом продемонстрировать единство и сплочённость народа в ответ на попытки Запада развалить Россию будет участие в выборах президента, считает народный артист РФ Владимир Машков. Об этом он заявил во время своего выступления на митинге-концерте "Вместе! За Россию!" в Волгограде.

"Мы слушали Послание президента, это было послание для людей. Мы услышали главное — Россия знает, куда идти, с кем нам по пути и что надо сделать для того, чтобы добиться своих целей. И для этого у нас есть всё: ресурсы, желание. А главное — воля идти до конца, несмотря на все препятствия", — заявил Машков.

Актёр отметил, что сегодня Россия вновь начала борьбу за своё будущее. Он уверен, что Победа и в этот раз будет за нами.