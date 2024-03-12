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12 марта, 12:52

Машков призвал россиян идти на выборы, чтобы показать Западу своё единство

Митинг-концерт "Вместе! За Россию!" в Волгограде. Обложка © Telegram / Единая Россия. Официально

Митинг-концерт "Вместе! За Россию!" в Волгограде. Обложка © Telegram / Единая Россия. Официально

Лучшим способом продемонстрировать единство и сплочённость народа в ответ на попытки Запада развалить Россию будет участие в выборах президента, считает народный артист РФ Владимир Машков. Об этом он заявил во время своего выступления на митинге-концерте "Вместе! За Россию!" в Волгограде.

"Мы слушали Послание президента, это было послание для людей. Мы услышали главное Россия знает, куда идти, с кем нам по пути и что надо сделать для того, чтобы добиться своих целей. И для этого у нас есть всё: ресурсы, желание. А главное — воля идти до конца, несмотря на все препятствия", — заявил Машков.

Актёр отметил, что сегодня Россия вновь начала борьбу за своё будущее. Он уверен, что Победа и в этот раз будет за нами.

Владимир Машков поговорил с молодёжью о любви к Родине
Владимир Машков поговорил с молодёжью о любви к Родине

"Единая Россия" 12 марта проводит в ряде регионов митинги-концерты "Вместе! За Россию!". Центральной площадкой стал Волгоград, где участие в акции принимают председатель партии Дмитрий Медведев, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, общественники, волонтёры, ветераны СВО, творческие коллективы и жители региона. Во время своей речи Медведев заявил, что желание жить в сильной стране объединяет россиян.

Владимир Озеров
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