Медведев заявил, что желание жить в сильной стране объединяет россиян 12 марта, 12:52 Дмитрий Медведев. Обложка © ТАСС / Екатерина Штукина

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил на митинге-концерте партии в Волгограде, что сейчас "наша страна даёт отпор новым фашистам и ей нужна консолидация" вокруг сильного лидера. Об этом говорится в телеграм-канале единороссов.

"Нас объединяет одна идея — мы хотим жить в сильной стране. А сильной страной должен руководить сильный президент. <…> Только в этом случае мы победим. А мы победим, сомнений нет. За победу! За Россию!" — подчеркнул Медведев.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В бюллетенях будет четыре кандидата: Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди").

Авторы Татьяна Миссуми