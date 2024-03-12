Володин посоветовал россиянкам "не любить ушами" Володин призвал женщин искать надёжных мужчин, чтобы не переживать об алиментах 12 марта, 13:43 Женщины должны выбирать надёжных мужчин. Обложка © freepik

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин напомнил женщинам, что заводить отношения нужно только с серьёзными и надёжными мужчинами, чтобы депутатам не приходилось ломать голову над вопросами совершенствования законодательства об алиментах.

Во время заседания Госдумы Володин в шутливой форме заметил, обращаясь к председателю Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной, что представительницы прекрасной половины человечества должны перестать "любить ушами", а вместо этого оценивать мужчину по поступкам.

"Женщины, когда определяются с созданием семьи, в первую очередь хотели бы видеть надёжного рядом человека, надёжного. Так, Нина Александровна? А то ушами наслушаетесь речей разных, а потом мы думаем здесь, в Государственной думе, как нам алименты с них взыскать. Надёжный должен быть рядом", — пояснил Володин.

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Авторы Татьяна Миссуми