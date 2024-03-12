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12 марта, 14:13

Лжеследователь подделал ксиву и рассекал на "служебном" авто с оружием и белым порошком

В Москве задержали мужчину, перевозившего оружие и патроны под видом следователя

Задержанный мужчина, выдававший себя за сотрудника СК. Обложка © Telegram / SHOT

Задержанный мужчина, выдававший себя за сотрудника СК. Обложка © Telegram / SHOT

В Москве полицейские задержали мужчину, который выдавал себя за сотрудника Следственного комитета. Для этого он даже обклеил свою "тойоту-камри" под "служебную", приделав сверху мигалку, а также оформил липовое удостоверение и повесил кобуру на ремень.

В Москве мужчина перевозил оружие и патроны, выдавая себя за сотрудника СК. Видео © t.me / Ирина Волк

По информации SHOT, лжеследаком оказался 43-летний охранник Рустам Закиров. Его остановили на шоссе Энтузиастов, водитель нервничал, однако предъявил сотрудникам служебное удостоверение, на котором они обнаружили признаки фальсификации.

"В салоне транспортного средства сотрудники полиции нашли свёрток с порошкообразным веществом белого цвета. Среди прочего у злоумышленника обнаружили пистолет и патроны к нему", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём телеграм-канале.

Все "находки" отправили на экспертизу. Закиров получил административки по семи статьям КоАП РФ, включая тонировку, отказ от медосвидетельствования, подложные номера и установку спецсигналов. Полиция разбирается в произошедшем.

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А ранее Life.ru рассказывал, что на трассе М7 "Волга" полицейские задержали пенсионера, который провозил в своём авто взрывчатку. Всего в иномарке нашли около 2,5 килограмма опасного вещества. Мужчина направлялся с незаконным грузом из Москвы в родной Хабаровск.

Александра Мышляева
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