Начёс и смоки: Танатопрактик вспомнила самые необычные просьбы о посмертном макияже Танатопрактик Белан рассказала, что россияне стали чаще гримировать усопших 12 марта, 14:01 В России есть спрос на танатопрактиков, гримирующих усопших. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Россияне всё чаще обращаются к услугам танатопрактиков, которые готовят умершего к траурной церемонии прощания: гримируют, стригут, одевают. Об этом пишет портал "Страсти", пообщавшись с таким специалистом из Оренбурга.

"Была одна женщина, мне прислали её фотографию прижизненную. У неё был макияж смоки айс и красная помада. Но мы обговорили с клиентами, что смоки на мёртвом будет смотреться не очень. А ярко-красная помада в моём чемодане присутствует", — поделилась Мария Белан.

Зачастую клиенты просят загримировать умершего родственника под тот образ, который был у него при жизни, но изредка озвучиваются и экстраординарные просьбы: сделать пышную причёску или подобрать яркую косметику. По словам специалиста, классическими услугами считаются нейтральный грим, покраска ногтей и укладка волос на голове.

Танатопрактик отметила, что используемая ею в работе косметика отличается от привычной и стоит больших денег. Обычно её продают в небольших ёмкостях по 10–15 миллилитров, но таких тюбиков может уйти несколько, продолжила эксперт. При том что стоимость самого простого тонального крема для усопшего доходит до пяти тысяч рублей, добавила Белан. Поэтому, объяснила она, её услуги считаются эксклюзивными и обходятся клиентам недёшево.

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Авторы Татьяна Миссуми