Врач объяснила, почему делиться тушью для ресниц с подружкой опасно для здоровья Врач Гюлбудагян: Открытую тушь для ресниц нельзя хранить дольше трёх месяцев 13 февраля, 13:03 Обложка © Shutterstock

Испокон веков девушки ищут способы подчеркнуть свою красоту. Ещё в Древнем Египте они пытались наносить смеси на основе графита или угля на ресницы. А вот тушь в привычном для нас понимании существует уже более ста лет. Казалось бы, мы знаем об использовании этого бьюти-продукта всё. Однако есть правила, соблюдать которые важно не только для красоты, но и для здоровья. О них Life.ru рассказала врач-офтальмолог Мариам Гюлбудагян.

1. Обращайте внимание на срок годности туши. А после вскрытия используйте её не дольше трёх месяцев, так как длительное хранение вскрытой упаковки может привести к росту бактерий внутри.

2. Не храните косметику в ванной комнате или на подоконнике. Повышенная влажность, частые перепады температуры и прямое воздействие солнечных лучей также могут спровоцировать размножение бактерий, предупреждает Гюлбудагян.

Длительное хранение вскрытой упаковки туши может привести к росту бактерий внутри. Также спровоцировать размножение бактерий могут повышенная влажность, частые перепады температуры в ванной комнате. Мариам Гюлбудагян Врач-офтальмолог клинико-диагностического центра "МЕДСИ на Солянке"

3. Не используйте чужую тушь и не делитесь своею. У каждого из нас на коже и ресничках присутствует собственная микрофлора, использование туши другим человеком может привести к воспалению и развитию инфекции.

4. Обязательно регулярно тщательно смывайте макияж с глаз. Тушь может засыхать, осыпаться и, попадая в глаза, травмировать.

5. Не красьтесь на ходу. Во избежание травм не стоит наносить тушь, находясь в движущемся транспорте.

6. Щёточку для туши нужно мыть, как и другие используемые в макияже приспособления, регулярно контактирующие с кожей (спонжи, кисти и так далее).

7. Не стоит использовать водостойкие туши ежедневно. В их составе во многих случаях содержится большое количество силикона, который лишает ресницы возможности естественного очищения. Также подобные туши предполагают использование специального средства для снятия водостойкого макияжа.

8. Как и любое косметическое средство, тушь может вызывать аллергию. Поэтому перед использованием нужно провести тест на чувствительность на коже, нанеся небольшое количество средства и оставив на 24 часа.

Многие россиянки в погоне за красотой выбирают специальную тушь для ресниц, которая обещает и объём, и уход. В материале Life.ru объясняем, почему уходовой стойкой туши для ресниц не существует.

Авторы Андрей Горяничев