Регион

Уведомления отключены

Новости
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Путин поручил создать в Белгородской области особую экономическую зону

Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности

В России разработали уникальную живую вакцину от гриппа

Плакала и просила отпустить к детям: Появилось первое видео с находящейся в СИЗО Блиновской

Лавров: Швейцария не может быть посредником по Украине из-за утраты доверия

Суд в Финляндии приговорил россиянина Тордена к 40 дням тюрьмы за нарушение запрета на въезд в Шенген

Умер россиянин, получивший ожог пищевода из-за уксуса в бутылке минералки

Путин поручил ввести льготную ипотеку под 2% в новых регионах на вторичное жильё

Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Ещё четыре украинских беспилотника сбили над Белгородской и Брянской областями

Врач объяснила, почему делиться тушью для ресниц с подружкой опасно для здоровья

Врач Гюлбудагян: Открытую тушь для ресниц нельзя хранить дольше трёх месяцев

13 февраля, 13:03
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Испокон веков девушки ищут способы подчеркнуть свою красоту. Ещё в Древнем Египте они пытались наносить смеси на основе графита или угля на ресницы. А вот тушь в привычном для нас понимании существует уже более ста лет. Казалось бы, мы знаем об использовании этого бьюти-продукта всё. Однако есть правила, соблюдать которые важно не только для красоты, но и для здоровья. О них Life.ru рассказала врач-офтальмолог Мариам Гюлбудагян.

1. Обращайте внимание на срок годности туши. А после вскрытия используйте её не дольше трёх месяцев, так как длительное хранение вскрытой упаковки может привести к росту бактерий внутри.

2. Не храните косметику в ванной комнате или на подоконнике. Повышенная влажность, частые перепады температуры и прямое воздействие солнечных лучей также могут спровоцировать размножение бактерий, предупреждает Гюлбудагян.

Длительное хранение вскрытой упаковки туши может привести к росту бактерий внутри. Также спровоцировать размножение бактерий могут повышенная влажность, частые перепады температуры в ванной комнате.

Мариам Гюлбудагян

Врач-офтальмолог клинико-диагностического центра "МЕДСИ на Солянке"

Длительное хранение вскрытой упаковки туши может привести к росту бактерий внутри. Также спровоцировать размножение бактерий могут повышенная влажность, частые перепады температуры в ванной комнате.
Длительное хранение вскрытой упаковки туши может привести к росту бактерий внутри. Также спровоцировать размножение бактерий могут повышенная влажность, частые перепады температуры в ванной комнате.

3. Не используйте чужую тушь и не делитесь своею. У каждого из нас на коже и ресничках присутствует собственная микрофлора, использование туши другим человеком может привести к воспалению и развитию инфекции.

Врач объяснил, почему азиатские "чудо-кремы" с улиткой и змеиным ядом опасны и могут сжечь кожу
Врач объяснил, почему азиатские "чудо-кремы" с улиткой и змеиным ядом опасны и могут сжечь кожу

4. Обязательно регулярно тщательно смывайте макияж с глаз. Тушь может засыхать, осыпаться и, попадая в глаза, травмировать.

5. Не красьтесь на ходу. Во избежание травм не стоит наносить тушь, находясь в движущемся транспорте.

6. Щёточку для туши нужно мыть, как и другие используемые в макияже приспособления, регулярно контактирующие с кожей (спонжи, кисти и так далее).

7. Не стоит использовать водостойкие туши ежедневно. В их составе во многих случаях содержится большое количество силикона, который лишает ресницы возможности естественного очищения. Также подобные туши предполагают использование специального средства для снятия водостойкого макияжа.

8. Как и любое косметическое средство, тушь может вызывать аллергию. Поэтому перед использованием нужно провести тест на чувствительность на коже, нанеся небольшое количество средства и оставив на 24 часа.

Почему советские женщины в свои 40 лет напоминали пенсионерок, а мы с годами молодеем
Почему советские женщины в свои 40 лет напоминали пенсионерок, а мы с годами молодеем

Многие россиянки в погоне за красотой выбирают специальную тушь для ресниц, которая обещает и объём, и уход. В материале Life.ru объясняем, почему уходовой стойкой туши для ресниц не существует.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!