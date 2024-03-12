Аксёнов назвал мир главным достижением Крыма за 10 лет с Россией 12 марта, 14:23 Крым готовится отметить 10 лет со дня воссоединения с РФ. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов считает главным достижением жителей региона за последние годы умение сохранить мир и избежать распрей на межнациональной почве. Об этом политик сказал телеканалу "Звезда" в преддверии 18 марта, когда исполнится 10 лет со дня воссоединения субъекта с Россией.

"Наше главное достижение — что мы сохранили мир и уважение друг к другу. У нас нет межнациональных и межконфессиональных противоречий. Мы с точки зрения нашего многонационального сообщества любим и уважаем друг друга на бытовом уровне", — поделился Аксёнов.

Всего остального, по словам чиновника, удалось достичь благодаря усилиям российских властей и поддержке остальных регионов. Крым всегда ощущал крепкий тыл за своей спиной, что придавало сил и энергии в борьбе с любыми трудностями, заключил Аксёнов.

Ранее в Крыму назвали преступной передачу полуострова в состав Украины в 1954 году. Председатель Госсовета республики Владимир Константинов заявил, что таким образом Никита Хрущёв пытался добиться лояльности руководителей УССР, однако всё обернулось большой трагедией.

Авторы Татьяна Миссуми