МИД Венгрии вызвал посла США из-за слов Байдена о "диктатуре" Орбана Сийярто заявил, что слова Байдена об Орбане осложняют отношения США и Венгрии 12 марта, 15:52 Президент США Джо Байден. Обложка © ТАСС / EPA

Американского посла Дэвида Прессмана вызвали в МИД Венгрии из-за того, что президент США Джо Байден оскорбил венгерского премьера Виктора Орбана. 81-летний глава Белого дома заявил, что тот якобы "ищет диктатуры". Об этом рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступление которого показал телеканал М1.

"Мы не обязаны выслушивать такую ложь от кого бы то ни было, даже если это президент США. После того как прозвучала эта ложь в адрес венгерского премьер-министра, мы вызвали в министерство посла США, который был здесь сегодня", — пояснил он.

Резонанс вызвала встреча Орбана с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом, после которой Байден обвинил венгерского премьера в неверии в демократию и поощрении диктатуры. Сийярто отметил, что ничего подобного Орбан не говорил, поэтому американский посол так и не смог дать никакого внятного ответа на высказанную Будапештом претензию.

"Заявление посла, что это официальная позиция Америки, что мы здесь в Венгрии строим диктатуру, в чрезвычайной степени осложняет двусторонние отношения. Оно оскорбляет не правительство и не премьер-министра, а страну", — резюмировал глава венгерского МИД.

Напомним, на прошлой неделе Орбан навестил Трампа в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. После этого премьер-министр Венгрии опубликовал в социальных сетях совместную с миллиардером фотографию и попросил предпринимателя "сделать Америку снова великой". Орбан дал понять, что Будапешт был бы рад возвращению Трампа в Белый дом, что, по его мнению, поможет решить украинский конфликт.

Авторы Татьяна Миссуми