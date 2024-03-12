"Надо брать пример": Путин похвалил чеченцев за вклад в развитие демографии

Президент России Владимир Путин поставил Чечню в пример остальным регионам нашей страны, отметив, что именно там проживает большое количество многодетных семей. Об этом глава государства заявил во время разговора с победителями конкурса "Лидеры России".

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на встрече отметил растущую рождаемость на Ямале. По его словам, итоги прошлого года показали, что регион занимает пятую строчку по показателям рождаемости в стране. Впереди идут Чеченская Республика, Тува, Ингушетия и Дагестан.

"С чеченцев надо брать пример в этом плане", — сказал Путин.