"Надо брать пример": Путин похвалил чеченцев за вклад в развитие демографии
Путин призвал брать пример с чеченцев, среди которых много многодетных семей
Президент России Владимир Путин поставил Чечню в пример остальным регионам нашей страны, отметив, что именно там проживает большое количество многодетных семей. Об этом глава государства заявил во время разговора с победителями конкурса "Лидеры России".
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на встрече отметил растущую рождаемость на Ямале. По его словам, итоги прошлого года показали, что регион занимает пятую строчку по показателям рождаемости в стране. Впереди идут Чеченская Республика, Тува, Ингушетия и Дагестан.
"С чеченцев надо брать пример в этом плане", — сказал Путин.
Задачу повышения рождаемости государство ставит среди особо приоритетных. Ранее Владимир Путин заявил о необходимости добиться стабильного демографического прироста в ближайшие шесть лет. Реализовать эту идею планируется с помощью дополнительных решений в системе воспитания и образования, регионального и экономического развития.
ТАСС / Савостьянов Сергей