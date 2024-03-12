Волгоградский учитель прислал коллегам фаллический кактус на 8 Марта и лишился работы
В Волгограде педагога заставили уволиться из-за фото "неприличного" кактуса
"Неприличный" кактус педагога из Волгограда. Обложка © VK / Алексей Жданов
В Волгограде педагога колледжа вынудили уволиться после публикации фотографии домашнего кактуса в рабочем чате, где мужчины поздравляли женщин с 8 Марта. О случившемся рассказал сам преподаватель.
В Волгограде педагога колледжа вынудили уволиться за фото с кактусом. Видео © VK / Алексей Жданов
Алексей Жданов вёл дисциплину "Программирование" в местном колледже управления и новых технологий. Мужчина также увлекается цветоводством, и 9 марта он разместил в рабочем чате снимок распустившегося домашнего кактуса, а также выразил свои сожаления, что такая красота не появилась на день раньше, чтобы порадовать женщин.
"Смотрите, какая классная композиция!" — подписал он фото.
Однако коллеги сочли фотографию неприличной шуткой и удалили Жданова из чата. После этого, по его словам, руководство провело с ним беседу и объяснило недопустимость таких "композиций". Жданов свою вину не признал и опубликовал в соцсети видео, где показал домашние кактусы и пояснил, что не хотел никого обидеть, а лишь хвастался цветами.
Ранее Life.ru рассказывал о другом школьном скандале, который разгорелся в Екатеринбурге после празднования 8 Марта. Там учителя гимназии исполнили весьма "нетривиальный" танец. В действиях педагогов увидели разврат и недостойное для их профессии поведение.