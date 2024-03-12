МО: Ту-22М3 и МиГ-31 выполнили плановый полёт над Каспийским и Балтийским морями

Российский бомбардировщик Ту-22М3 и истребитель-перехватчик МиГ-31 с комплексом "Кинжал" выполнили плановые полёты над Балтийским и Каспийским морями. Об этом сообщили в Минобороны РФ, отметив, что экипажи истребителя отработали дозаправку в небе.

Ту-22М3 и МиГ-31 выполнили плановый полёт над Каспийским и Балтийским морями. Видео © Telegram / Минобороны России

"Самолёты дальней авиации ВКС России выполнили плановые полёты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского и Каспийского морей. В мероприятии были задействованы дальние бомбардировщики Ту-22М3 и МиГ-31 с авиационным комплексом "Кинжал". В ходе полёта экипажи самолётов МиГ-31 отработали дозаправку топливом в воздухе", — сообщили в ведомстве.

В МО подчеркнули, что истребительное сопровождение в ходе полёта обеспечивали экипажи самолётов Су-30СМ и Су-35С, а на отдельных этапах маршрута самолёты ВКС России сопровождали истребители иностранных государств.