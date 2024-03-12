Сальдо: ВСУ начали снимать танки с памятников из-за нехватки вооружения

ВСУ на Херсонском направлении столкнулись с нехваткой вооружения, из-за которой вынуждены снимать технику с памятников. Например, танк Т-55, который подбили российские военные, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"На ЛБС в Херсонской области продолжались позиционные бои с использованием орудий, миномётов и БПЛА. Враг имеет некоторое численное превосходство только в FPV-дронах. Среди настоящих разведывательных и ударных беспилотников впереди ВС РФ. Безусловным лидером по числу уничтоженной украинской техники являются операторы "Ланцетов". Например, вчера ими был уничтожен танк Т-55. Из-за дефицита на вооружение украинских формирований стали поступать образцы, снятые с памятников", — написал он в своём телеграм-канале.