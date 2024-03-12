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12 марта, 17:01

Сальдо: ВСУ начали снимать танки с памятников из-за нехватки вооружения

ВСУ на Херсонском направлении столкнулись с нехваткой вооружения, из-за которой вынуждены снимать технику с памятников. Например, танк Т-55, который подбили российские военные, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"На ЛБС в Херсонской области продолжались позиционные бои с использованием орудий, миномётов и БПЛА. Враг имеет некоторое численное превосходство только в FPV-дронах. Среди настоящих разведывательных и ударных беспилотников впереди ВС РФ. Безусловным лидером по числу уничтоженной украинской техники являются операторы "Ланцетов". Например, вчера ими был уничтожен танк Т-55. Из-за дефицита на вооружение украинских формирований стали поступать образцы, снятые с памятников", — написал он в своём телеграм-канале.

По его словам, артиллерия ВС РФ на Херсонском направлении успешно уничтожает позиции, живую силу и вооружение ВСУ. Он отметил, что в этом районе вражеская армия за сутки потеряла 76 солдат, танк, боевую бронемашину, шесть орудий и миномётов. Также благодаря российской ПВО было сбито 33 беспилотника. Кроме того, ВС РФ нанесли удары по 34 пунктам временной дислокации.

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Кстати, ранее на нехватку снарядов и другого вооружения у ВСУ жаловался министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба. Он не смог однозначно ответить на вопрос, смогут ли бойцы ВСУ оставаться на рубежах в условиях снарядного голода.

Обложка ©

Shutterstock / Oleksii Oliinyk

Александра Мышляева
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