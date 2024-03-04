"Всего за две недели": В США сообщили об уничтожении ВС РФ лучшей американской бронетехники
Forbes: Бойцы ВС РФ уничтожили лучшие американские бронемашины под Авдеевкой
Российские военнослужащие уничтожили под Авдеевкой лучшие американские бронемашины, которые были поставлены Вооружённым силам Украины. Об этом пишет Forbes.
В материале говорится, что к западу от Авдеевки 47-я механизированная бригада ВСУ потеряла танк M1 Abrams и инженерную машину Assault Breacher, которые на сегодняшний день представляют собой лучшие бронемашины, произведённые Соединёнными Штатами.
Также зарубежное издание сообщает, что это произошло спустя две недели после бегства украинских войск из Авдеевки на фоне дефицита артиллерийских боеприпасов. Из-за невозможности применить артиллерию, как утверждают авторы статьи, 47-я бригада была вынуждена вести бой вблизи, рискуя поставленными Западом танками и другими бронемашинами.
"Всего за последние две недели бригада потеряла два М1 (танк Abrams. — Прим. Life.ru), несколько М2 (боевая машина пехоты Bradley. — Прим. Life.ru) и две Assault Breacher — пожалуй, пять процентов лучших бронемашин", — сообщают американские журналисты.
Напомним, об уничтожении первого Abrams в зоне проведения специальной военной операции стало известно 26 февраля. Уже на следующий день Министерство обороны РФ подтвердило информацию по поводу ликвидации первого американского основного боевого танка. В Кремле не оставили это событие без реакции. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эти бронемашины будут поражены в зоне СВО так же, как и другая военная техника.
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