"Всего за две недели": В США сообщили об уничтожении ВС РФ лучшей американской бронетехники

Российские военнослужащие уничтожили под Авдеевкой лучшие американские бронемашины, которые были поставлены Вооружённым силам Украины. Об этом пишет Forbes.

В материале говорится, что к западу от Авдеевки 47-я механизированная бригада ВСУ потеряла танк M1 Abrams и инженерную машину Assault Breacher, которые на сегодняшний день представляют собой лучшие бронемашины, произведённые Соединёнными Штатами.

Также зарубежное издание сообщает, что это произошло спустя две недели после бегства украинских войск из Авдеевки на фоне дефицита артиллерийских боеприпасов. Из-за невозможности применить артиллерию, как утверждают авторы статьи, 47-я бригада была вынуждена вести бой вблизи, рискуя поставленными Западом танками и другими бронемашинами.