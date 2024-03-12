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Криминал

В Брянской области погиб мирный житель, подорвавшись на мине

12 марта, 16:55
Житель Брянской области погиб, подорвавшись на мине. Обложка © freepik

Житель Брянской области погиб, подорвавшись на мине. Обложка © freepik

В Брянской области мужчина подорвался на мине, когда зашёл в запрещённую зону, огороженную предупредительными знаками. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

"В окрестностях посёлка Уборки Климовского района местный житель вошёл в запрещённую зону, несмотря на предупреждающие знаки с указанием минной опасности. В результате подрыва на мине, к сожалению, он погиб", — написал он в своём телеграм-канале.

Политик напомнил, что жители области должны быть бдительными и не нарушать запреты прохода на огороженные территории в приграничных зонах.

Богомаз: В Брянске проводятся мероприятия по предупреждению терактов
Богомаз: В Брянске проводятся мероприятия по предупреждению терактов

Ранее сообщалось, что в Кировске Луганской Народной Республики автобус подорвался на мине, в результате чего пять человек погибло. Всего в момент ЧП в салоне находилось восемь жителей.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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