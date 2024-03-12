В Брянской области погиб мирный житель, подорвавшись на мине 12 марта, 16:55 Житель Брянской области погиб, подорвавшись на мине. Обложка © freepik

В Брянской области мужчина подорвался на мине, когда зашёл в запрещённую зону, огороженную предупредительными знаками. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

"В окрестностях посёлка Уборки Климовского района местный житель вошёл в запрещённую зону, несмотря на предупреждающие знаки с указанием минной опасности. В результате подрыва на мине, к сожалению, он погиб", — написал он в своём телеграм-канале.

Политик напомнил, что жители области должны быть бдительными и не нарушать запреты прохода на огороженные территории в приграничных зонах.

Ранее сообщалось, что в Кировске Луганской Народной Республики автобус подорвался на мине, в результате чего пять человек погибло. Всего в момент ЧП в салоне находилось восемь жителей.

Авторы Татьяна Миссуми