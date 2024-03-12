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"Подбираем сами": Участница СВО объяснила секрет военной формы, восхитившей Путина

Доброволец СВО призналась, что военную форму тяжело подобрать на женскую фигуру

12 марта, 19:21
Доброволец СВО Александра Родионова рассказала о военной форме для девушек. Видео © Life.ru

Доброволец СВО Александра Родионова рассказала о военной форме для девушек. Видео © Life.ru

Доброволец СВО Александра Родионова, которой президент РФ Владимир Путин сделал комплимент по поводу её военной формы, рассказала Life.ru, как подбирала одежду на встречу главы государства с победителями проекта "Лидеры России".

Доброволец СВО Александра Родионова рассказала о военной форме для девушек. Видео © Life.ru

"Сама подбирала. У нас военная форма — это всё-таки мужская одежда, достаточно тяжело подобрать на женскую фигуру. Поэтому подбираем сами", — пояснила она.

По словам Родионовой, есть варианты женской военной формы с юбкой, но в её деле такой наряд не подойдёт. Женщина работает в зоне СВО по медицинскому направлению, поэтому штанам отдаёт большее предпочтение. Кроме того, Родионова уже завтра вновь отправляется на спецоперацию, поэтому менять наряды ей просто некогда и военная форма стала для неё уже привычной и родной.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин сегодня пообщался с победителями конкурса "Лидеры России". В ходе встречи глава государства сделал комплимент участнице проекта Александре Родионовой, которая отправилась добровольцем на СВО. По словам Путина, девушке очень идёт военная форма.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Александр Юнашев
Александр Юнашев
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