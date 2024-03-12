"Подбираем сами": Участница СВО объяснила секрет военной формы, восхитившей Путина

"Сама подбирала. У нас военная форма — это всё-таки мужская одежда, достаточно тяжело подобрать на женскую фигуру. Поэтому подбираем сами", — пояснила она.

По словам Родионовой, есть варианты женской военной формы с юбкой, но в её деле такой наряд не подойдёт. Женщина работает в зоне СВО по медицинскому направлению, поэтому штанам отдаёт большее предпочтение. Кроме того, Родионова уже завтра вновь отправляется на спецоперацию, поэтому менять наряды ей просто некогда и военная форма стала для неё уже привычной и родной.