Вратарь "Панатинаикоса" Лодыгин вызван в сборную России по футболу
Юрий Лодыгин. Обложка © ТАСС / ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов
Страж ворот греческого "Панатинаикоса" Юрий Лодыгин вызван в состав сборной России по футболу на мартовский сбор. Об этом пишет пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Тренировочный лагерь национальной команды начнёт свою работу 14 марта в подмосковном Новогорске. 21 марта сборная России встретится с командой Сербии в рамках товарищеского противостояния, 25 марта пройдёт матч с Парагваем. Оба матча состоятся на "ВТБ-арене" в Москве и начнутся в 20:00 мск.
Ранее стало известно, что сборная России проведёт ещё один матч — с командой Белоруссии в Минске на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в первой декаде июня. Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Василевич отметил, что это отличная возможность проверить свои навыки и провести игру с сильным соперником при родных трибунах.