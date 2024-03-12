Вратарь "Панатинаикоса" Лодыгин вызван в сборную России по футболу

Страж ворот греческого "Панатинаикоса" Юрий Лодыгин вызван в состав сборной России по футболу на мартовский сбор. Об этом пишет пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Тренировочный лагерь национальной команды начнёт свою работу 14 марта в подмосковном Новогорске. 21 марта сборная России встретится с командой Сербии в рамках товарищеского противостояния, 25 марта пройдёт матч с Парагваем. Оба матча состоятся на "ВТБ-арене" в Москве и начнутся в 20:00 мск.