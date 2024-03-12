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12 марта, 17:57

Вратарь "Панатинаикоса" Лодыгин вызван в сборную России по футболу

Юрий Лодыгин. Обложка © ТАСС / ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Юрий Лодыгин. Обложка © ТАСС / ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Страж ворот греческого "Панатинаикоса" Юрий Лодыгин вызван в состав сборной России по футболу на мартовский сбор. Об этом пишет пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Тренировочный лагерь национальной команды начнёт свою работу 14 марта в подмосковном Новогорске. 21 марта сборная России встретится с командой Сербии в рамках товарищеского противостояния, 25 марта пройдёт матч с Парагваем. Оба матча состоятся на "ВТБ-арене" в Москве и начнутся в 20:00 мск.

Сборная России по футболу официально показала новую форму с образом жар-птицы
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Ранее стало известно, что сборная России проведёт ещё один матч — с командой Белоруссии в Минске на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в первой декаде июня. Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Василевич отметил, что это отличная возможность проверить свои навыки и провести игру с сильным соперником при родных трибунах.

Владимир Озеров
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