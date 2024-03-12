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12 марта, 19:12

Путин признал угрозу потери Россией доли на нефтяном рынке

Путин признал угрозу потери Россией доли на рынке нефти из-за сокращения добычи

Добыча нефти в РФ в рамках формата ОПЕК+ сокращается, а в других странах, в том числе США, растёт, признал президент России Владимир Путин. По его словам, в случае продолжения такой тенденции страна рискует потерять доли на рынке.

"Поскольку добыча сокращается, а в других странах, таких как США, растёт, мы можем потерять рынки. И тогда мы не сможем осуществлять инвестиции", — сказал российский лидер на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".

По мнению главы государства, без участия России в поддержании высоких цен на нефть в мире производство нефти в США стало бы нерентабельным.

"Сланцевая добыча в США бы развалилась, потому что банки не давали бы им кредитов, имея в виду неперспективность этой добычи, и тогда мы осваивали бы рынки и осуществляли инвестиции, а они — нет", — заключил Путин.

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А ранее Life.ru сообщал, что Россия приняла решение сократить добычу и поставки нефти во втором квартале 2024 года на 471 тысячу баррелей в сутки. Вице-премьер Александр Новак отметил, что эти меры являются дополнением к добровольному сокращению на 500 тысяч баррелей в сутки, анонсированному Москвой в апреле 2023 года, до декабря 2024-го.

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Shutterstock / PhotoStock10

Александра Мышляева
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