В Россию вновь приедет итальянский певец Пупо
Итальянский певец Пупо даст концерт в Кремле ради "дела мира"
Итальянский певец Пупо. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Pupo Ghinazzi
В России состоится концерт известного итальянского исполнителя Пупо (Энцо Гинацци). Мероприятие анонсировал сам певец, сообщив, что отправляется "в окопы" ради "дела мира".
"Вместе со всеми моими музыкантами, техниками и репортёрами я на неделю перееду в Москву. 15 марта в Кремлёвском театре я запишу специальный телевизионный выпуск "Пупо и друзья". Это будет мой скромный вклад в дело мира", — написал он в соцсетях.
В Россию певец едет не из желания славы и не по экономическим соображениям. Он поделился мечтой об объединяющем людей творчестве, рассказав свой сон, в котором песня осветила умы двух человек.
"Сон кончился тем, что они вдвоём спели припев, и, когда они пожали друг другу руки, два их народа снова стали братьями", — написал музыкант.
За более чем 40 лет концертной деятельности Пупо неоднократно приезжал в Россию, здесь его знают и любят. В марте 2022 года он исполнил на русском языке песню "Есть только миг" композитора Александра Зацепина на слова Леонида Дербенёва, проявив солидарность с деятелями культуры России, которые подвергаются травле на Западе на фоне ситуации на Украине. В мае прошлого года он должен быть стать членом жюри фестиваля "Дорога на Ялту – 2023", однако отказался от поездки из-за полученных угроз.