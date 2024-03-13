В Россию вновь приедет итальянский певец Пупо

В России состоится концерт известного итальянского исполнителя Пупо (Энцо Гинацци). Мероприятие анонсировал сам певец, сообщив, что отправляется "в окопы" ради "дела мира".

"Вместе со всеми моими музыкантами, техниками и репортёрами я на неделю перееду в Москву. 15 марта в Кремлёвском театре я запишу специальный телевизионный выпуск "Пупо и друзья". Это будет мой скромный вклад в дело мира", — написал он в соцсетях.

В Россию певец едет не из желания славы и не по экономическим соображениям. Он поделился мечтой об объединяющем людей творчестве, рассказав свой сон, в котором песня осветила умы двух человек.

"Сон кончился тем, что они вдвоём спели припев, и, когда они пожали друг другу руки, два их народа снова стали братьями", — написал музыкант.