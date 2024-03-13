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12 марта, 21:30

Названа весенняя причина агрессивного вождения на дорогах

Психолог Аракелова: Избыток тестостерона весной провоцирует агрессию на дорогах

Рост оживлённости на дорогах весной объясняется начавшимся периодом повышенной гормональной активности. В частности, у мужчин увеличивается уровень тестостерона, который провоцирует агрессивные состояния, рассказала член профессиональной психотерапевтической лиги России, психолог Армена Аракелова.

"Пик тестостерона среди мужского населения приходится на весну и лето. Избыток гормона в организме может провоцировать агрессивные состояния. Они часто становятся причиной рискованных и необдуманных решений на дороге", — сказала специалист в беседе с "Газетой.ru".

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Весной рекомендуется пройти полный чекап, и, если уровень тестостерона окажется высоким, надо найти способ направлять эту энергию в конструктивное русло. Увеличенный уровень этого гормона — это не только про либидо или агрессию, но и также про качество жизни и достижение целей, добавила Аракелова.

А ранее автомеханик перечислил пять самых частых ошибок водителей весной. В частности, многие пренебрегают техобслуживанием, в ходе которого проверяется работа всех агрегатов и узлов машины, а также уровень жидкости и фильтров.

Обложка ©

Freepik / diana.grytsku

Артур Лапсаков
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