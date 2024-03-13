Названа весенняя причина агрессивного вождения на дорогах

Рост оживлённости на дорогах весной объясняется начавшимся периодом повышенной гормональной активности. В частности, у мужчин увеличивается уровень тестостерона, который провоцирует агрессивные состояния, рассказала член профессиональной психотерапевтической лиги России, психолог Армена Аракелова.

"Пик тестостерона среди мужского населения приходится на весну и лето. Избыток гормона в организме может провоцировать агрессивные состояния. Они часто становятся причиной рискованных и необдуманных решений на дороге", — сказала специалист в беседе с "Газетой.ru".

Весной рекомендуется пройти полный чекап, и, если уровень тестостерона окажется высоким, надо найти способ направлять эту энергию в конструктивное русло. Увеличенный уровень этого гормона — это не только про либидо или агрессию, но и также про качество жизни и достижение целей, добавила Аракелова.