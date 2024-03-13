"Барселона" переиграла "Наполи" и пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Барселона" победила "Наполи" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Барселоне и завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей мячи забили Фермин Лопес (15-я минута), Жоау Канселу (17) и Роберт Левандовски (83). Единственный мяч итальянцев на счету Амира Рахмани (30). Первая встреча, напомним, завершилась вничью — 1:1.