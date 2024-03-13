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12 марта, 22:02

"Барселона" переиграла "Наполи" и пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов

Момент из матча "Барселоны" и "Наполи". Обложка © X / FC Barcelona

Момент из матча "Барселоны" и "Наполи". Обложка © X / FC Barcelona

"Барселона" победила "Наполи" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Барселоне и завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей мячи забили Фермин Лопес (15-я минута), Жоау Канселу (17) и Роберт Левандовски (83). Единственный мяч итальянцев на счету Амира Рахмани (30). Первая встреча, напомним, завершилась вничью — 1:1.

"Реал" и "Манчестер Сити" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов
"Реал" и "Манчестер Сити" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Таким образом на данный момент в четвертьфинал главного еврокубка пробились "Барселона", "Реал", "Манчестер Сити", "Бавария" и ПСЖ.

Артур Лапсаков
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