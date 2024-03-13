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13 марта, 01:32

Гололедица и ямы: Почти половина аварий в России сопровождаются плохими дорогами

Автоэксперт Шкуматов: Каждая вторая авария в РФ сопровождается плохими дорогами

Практически каждая вторая авария в России сопровождается неудовлетворительными дорожными условиями. Такую статистику ГИБДД привёл автоэксперт Пётр Шкуматов.

"Есть официальная статистика ГИБДД, которая учитывает гололедицу, ямы, какие-то дефекты дорожные как сопутствующий фактор. Таких аварий 40%", — сказал он в беседе с НСН, добавив, что треть дорог в России (33%) находятся не в нормативном состоянии.

Названа весенняя причина агрессивного вождения на дорогах
Названа весенняя причина агрессивного вождения на дорогах

Штрафовать дорожников не имеет смысла, считает руководитель группы ОНФ "Защита прав автомобилистов", ведь за финансирование дорог у нас отвечает государство — и от того, что деньги будут идти обратно, дороги лучше не станут.

"Вот в чём момент. Мы просто заберём у них деньги, которые они могут использовать на содержание дорог", — заключил Шкуматов.

А ранее были названы три уловки гаишников, ведущие к взятке. Нередко такие инспекторы выбирают схему общения с водителями, при которой их замечания не будут услышаны.

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Артур Лапсаков
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