Гололедица и ямы: Почти половина аварий в России сопровождаются плохими дорогами

Практически каждая вторая авария в России сопровождается неудовлетворительными дорожными условиями. Такую статистику ГИБДД привёл автоэксперт Пётр Шкуматов.

"Есть официальная статистика ГИБДД, которая учитывает гололедицу, ямы, какие-то дефекты дорожные как сопутствующий фактор. Таких аварий 40%", — сказал он в беседе с НСН, добавив, что треть дорог в России (33%) находятся не в нормативном состоянии.

Штрафовать дорожников не имеет смысла, считает руководитель группы ОНФ "Защита прав автомобилистов", ведь за финансирование дорог у нас отвечает государство — и от того, что деньги будут идти обратно, дороги лучше не станут.

"Вот в чём момент. Мы просто заберём у них деньги, которые они могут использовать на содержание дорог", — заключил Шкуматов.