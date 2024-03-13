Назван лучший способ исправить неправильный прикус без операции
Cтоматолог Сумцова: Исправить прикус можно хирургически и безоперационно
Есть два способа исправления неправильного прикуса: хирургический и безоперационный. В первом случае костная ткань надрезается и зубы перемещаются на нужный участок. Об этом NEWS.ru рассказала стоматолог Татьяна Сумцова.
"Без операции — при отсутствии серьёзных патологий: элайнеры (съёмные прозрачные капы, носят круглосуточно), трейнеры (силиконовые капы при лёгкой степени дефекта), пластинки (решают лёгкие эстетические проблемы), брекеты — один из лучших способов исправить неправильный прикус", — объяснила специалист.
А ранее стоматолог рассказала, как аномалии прикуса отражаются на позвоночнике. По словам специалиста, неправильный прикус приводит к дестабилизации всего мышечного каркаса тела, напряжению в области шеи, головы, головным болям, напряжению в области лопаток и нарушению осанки.
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