Предновогодний праздник огня в Иране обернулся почти тремя десятками жертв

Этому празднику уже более двух с половиной тысяч лет, им знаменуется приход весны. Чахаршанбе-Сури имеет зороастрийские корни, но сейчас его отмечают люди разных религиозных взглядов. Отмечается праздник в ночь на последнюю среду местного календарного года, однако гулянья начинаются задолго до этого. Традиционно иранцы разводят костры и прыгают через огонь. В наше время также стала использоваться пиротехника — фейерверки и петарды. Техника безопасности часто не соблюдается, в результате чего случаются взрывы в помещениях и на улицах, могут пострадать и сами празднующие, и проходящие мимо прохожие.