Предновогодний праздник огня в Иране обернулся почти тремя десятками жертв
Mehr: На Чахаршанбе-Сури в Иране погибло 26 человек и пострадало свыше 4 тысяч
Праздник огня Чахаршанбе-Сури в Иране. Обложка © X / Xerxes
В Иране 26 человек погибли и 4360 пострадали во время гуляний в честь предновогоднего праздника огня Чахаршанбе-Сури. Об этом сообщило информационное агентство Mehr.
Этому празднику уже более двух с половиной тысяч лет, им знаменуется приход весны. Чахаршанбе-Сури имеет зороастрийские корни, но сейчас его отмечают люди разных религиозных взглядов. Отмечается праздник в ночь на последнюю среду местного календарного года, однако гулянья начинаются задолго до этого. Традиционно иранцы разводят костры и прыгают через огонь. В наше время также стала использоваться пиротехника — фейерверки и петарды. Техника безопасности часто не соблюдается, в результате чего случаются взрывы в помещениях и на улицах, могут пострадать и сами празднующие, и проходящие мимо прохожие.
"Однако традиционный фестиваль может быть и опасным. Ежегодно власти запускают кампании по информированию общественности об опасности фейерверков", — констатировал журналист агентства.
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