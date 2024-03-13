Вези санки смолоду: Психолог назвала важные моменты для будущей счастливой старости

Чтобы старость была счастливой, важно уже сегодня уделять внимание основополагающим моментам: здоровью, семейной жизни, воспитанию детей и работе. Чем больше усилий будет приложено, тем заметнее будет результат.

"Дело не только в пенсии — есть много аспектов, которые стоит учитывать уже сейчас. Каждый из них можно превратить в вектор, который нужно увидеть, учитывать и сделать основой стратегии дальнейшей жизни", — объяснила РИАМО бизнес- и бренд-стратег, психолог, владелица Simuran Consulting Владмира Симуран.

Так, если человек в старости хочет быть здоровым и активным, следует не медля задуматься о питании, выделить время на физические нагрузки и т.д. Что касается семейных отношений — нужно представить, как вы будете жить со своим партнёром через десять, двадцать и более лет, как он будет относиться к вам и вашим детям. Если, к примеру, мужчина злоупотребляет алкоголем, лучше расстаться с ним прямо сейчас.

Ещё один важный аспект — дети. Если сейчас вы не уделяете им внимания или, того хуже, применяете физическое насилие, не стоит ожидать заботы от них в старости. Ну и, конечно, стоит подумать о работе — даёт ли она вам удовлетворение, скажете ли вы в старости, что занимались достойным и любимым делом, или будете жалеть, что потратили на неё лучшие годы?