Путин раскрыл свой первый ответ Ельцину на предложение стать президентом в 1999 году
Путин рассказал, что ответил Ельцину "не готов" на предложение стать президентом
Борис Ельцин передаёт Владимиру Путину "президентский" экземпляр Конституции Российской Федерации. Фото © Kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин признался, что в 1999 году не решался принять предложение уходящего главы государства Бориса Ельцина баллотироваться в президенты. Он ответил, что не готов. О своей первой реакции российский лидер рассказал в интервью Дмитрию Киселёву для телеканала "Россия-1" и РИА "Новости".
"Это как янки при дворе короля Артура или ещё что-нибудь в этом роде. Невозможно ответить на этот вопрос, потому что вопрос был задан в то время, в том контексте, историческом и экономическом, в котором находилась страна, в том внутриполитическом положении с точки зрения внутренней безопасности. И вот всё вот это вместе побудило меня к тому ответу, который я дал: "Я к этому не готов", — признался Путин.
По его словам, дело было не в том, что он чего-то испугался, а в масштабе стоящих перед будущим президентом задач — он был просто огромный, и количество проблем нарастало с каждым днём, как снежный ком. Путин тогда думал, что не готов решить все эти проблемы: "Не дай бог ещё хуже сделаю что-нибудь". Если бы можно было вернуться в то время, то ответил бы так же, говорит Путин.
Тогда решающими стали разговоры с Борисом Николаевичем Ельциным. После первой беседы он сказал: "Ладно, хорошо, хорошо, я понимаю. Мы к этому ещё вернёмся". Потом Путин и Ельцин снова поднимали эту тему, несколько раз возвращались к этому.
"В конце концов он сказал: "Я человек опытный, я знаю, что я делаю, что я предлагаю". Ну, ещё кое-какие вещи сказал мне. Наверное, неудобно себя нахваливать —ну, сказал такие позитивные слова", — вспомнил Путин.
А ранее Путин признавался, что был слишком наивным человеком в начале нулевых годов, хотя работал в разведке и в статусе государственного чиновника. Российский лидер также шутил, что по завершении срока президентских полномочий уйдёт в профессиональный хоккей.