Путин раскрыл свой первый ответ Ельцину на предложение стать президентом в 1999 году

Президент РФ Владимир Путин признался, что в 1999 году не решался принять предложение уходящего главы государства Бориса Ельцина баллотироваться в президенты. Он ответил, что не готов. О своей первой реакции российский лидер рассказал в интервью Дмитрию Киселёву для телеканала "Россия-1" и РИА "Новости".

"Это как янки при дворе короля Артура или ещё что-нибудь в этом роде. Невозможно ответить на этот вопрос, потому что вопрос был задан в то время, в том контексте, историческом и экономическом, в котором находилась страна, в том внутриполитическом положении с точки зрения внутренней безопасности. И вот всё вот это вместе побудило меня к тому ответу, который я дал: "Я к этому не готов", — признался Путин.

По его словам, дело было не в том, что он чего-то испугался, а в масштабе стоящих перед будущим президентом задач — он был просто огромный, и количество проблем нарастало с каждым днём, как снежный ком. Путин тогда думал, что не готов решить все эти проблемы: "Не дай бог ещё хуже сделаю что-нибудь". Если бы можно было вернуться в то время, то ответил бы так же, говорит Путин.

Тогда решающими стали разговоры с Борисом Николаевичем Ельциным. После первой беседы он сказал: "Ладно, хорошо, хорошо, я понимаю. Мы к этому ещё вернёмся". Потом Путин и Ельцин снова поднимали эту тему, несколько раз возвращались к этому.