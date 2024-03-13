Предприятие и склад в Кривом Роге получили повреждения

В ночь на 13 марта в Днепропетровской области Украины повреждения получили предприятие и склад в Кривом Роге. Об этом в телеграм-канале сообщил руководитель региональной военной администрации Сергей Лысак.

Чиновник не стал уточнять, что именно производилось на предприятии, как и содержимое склада.