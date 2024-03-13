Предприятие и склад в Кривом Роге получили повреждения
В ночь на 13 марта в Днепропетровской области Украины повреждения получили предприятие и склад в Кривом Роге. Об этом в телеграм-канале сообщил руководитель региональной военной администрации Сергей Лысак.
Чиновник не стал уточнять, что именно производилось на предприятии, как и содержимое склада.
Ранее в украинских СМИ появилась информация о серии взрывов в Одессе. Если верить публикациям, то они происходили с минимальным интервалом. На текущий момент сообщается о трёх взрывах.
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ТАСС / Константин Сазончик