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Японская ракета Kairos со спутником взорвалась через 6 секунд после старта

13 марта, 07:46
В Японии ракета-носитель взорвалась на старте. Видео © Х / Opare-Martei

В Японии ракета-носитель взорвалась на старте. Видео © Х / Opare-Martei

В Японии при запуске взорвалась ракета-носитель, которую впервые в стране разработала частная компания Space One. Взрыв произошёл через шесть секунд после старта. О случившемся пишет Reuters.

В Японии ракета-носитель взорвалась на старте. Видео © Х / Opare-Martei

Твердотопливная ракета Kairos должна была вывести на орбиту спутник весом в сто килограммов для наблюдения за Землёй. Разработки велись с 2018 года, Space One надеялась стать первой частной компанией в Японии, которая осуществляет подобные запуски. Для этого была построена стартовая площадка в префектуре Вакаяма.

Запуск был назначен на 9 марта, но ракета не взлетела, старт перенесли на 13 марта. Судя по кадрам, после отрыва от земли у ракеты начался крен, затем она взорвалась. На месте падения обломков начался пожар. В компании приступили к расследованию причин внештатной ситуации.

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Ранее сообщалось, что в период с шестого по десятое апреля с недавно построенного космодрома Восточный в Амурской области впервые запустят ракету "Ангара". До этого её запуски проводились только с Плесецка.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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