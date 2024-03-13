Японская ракета Kairos со спутником взорвалась через 6 секунд после старта 13 марта, 07:46 В Японии ракета-носитель взорвалась на старте. Видео © Х / Opare-Martei

В Японии при запуске взорвалась ракета-носитель, которую впервые в стране разработала частная компания Space One. Взрыв произошёл через шесть секунд после старта. О случившемся пишет Reuters.

В Японии ракета-носитель взорвалась на старте. Видео © Х / Opare-Martei

Твердотопливная ракета Kairos должна была вывести на орбиту спутник весом в сто килограммов для наблюдения за Землёй. Разработки велись с 2018 года, Space One надеялась стать первой частной компанией в Японии, которая осуществляет подобные запуски. Для этого была построена стартовая площадка в префектуре Вакаяма.

Запуск был назначен на 9 марта, но ракета не взлетела, старт перенесли на 13 марта. Судя по кадрам, после отрыва от земли у ракеты начался крен, затем она взорвалась. На месте падения обломков начался пожар. В компании приступили к расследованию причин внештатной ситуации.

Ранее сообщалось, что в период с шестого по десятое апреля с недавно построенного космодрома Восточный в Амурской области впервые запустят ракету "Ангара". До этого её запуски проводились только с Плесецка.

Авторы Татьяна Миссуми