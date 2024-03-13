Десант России высадился на правый берег Днепра и разгромил группировку ВСУ

"Морские пехотинцы, десантники и добровольцы высадились с плавсредств у основания Антоновского моста. Благодаря внезапности противник не успел вовремя среагировать. Наши воины уничтожили несколько позиций противника, в том числе пункт управления БПЛА и станцию РЭБ, пункты наблюдения, связи и временного сосредоточения живой силы", — проинформировал он.

В результате операции российских военных украинская армия потеряла до 30 бойцов. После выполнения задачи десант вернулся на левый берег без безвозвратных потерь. Сальдо обратил внимание на то, что российские силы высадились на том же самом месте, где в 1944 году солдаты Маргелова захватили первый плацдарм на правом берегу Днепра, ставший ключом к взлому фашистской обороны. Нынешний манёвр стал напоминанием для Киева о том, что победа будет за нами, как и 80 лет назад, добавил он.