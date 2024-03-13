Парень заложил бомбы под два здания в Брянске и в последний момент отказался их взрывать

Действовавший в интересах украинских спецслужб диверсант заложил СВУ под несколько административных зданий в Брянске, но не активировал их. Парень испугался, что кто-то может погибнуть, и решил не совершать теракт, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, 21-летний Владислав из Краснодарского края собирался примкнуть к ВСУ, но ему выставили требование устроить сперва террористический акт в Российской Федерации. Наградить кураторы его обещали 180 тысячами рублей и помощью в переправке на территорию Незалежной. Молодой человек счёл сделку выгодной и отправился в Брянск, забрав по пути два СВУ из сделанного в лесу тайника.

Первую бомбу, замаскированную под банку из-под краски, он разместил около входа в здание "Брянскэнерго" на улице Советской около семи часов утра. Через час положил пакет со взрывчаткой на крыльцо офиса "Брянск межрегионгаза", здание которого находится на той же улице. При этом таймер детонации он заводить не стал. Владислав осознал, что взрыв может погубить мирных людей. После этого, как он заявляет, кураторы из Незалежной начали угрожать его родным, заставляя всё же осуществить задуманное. Поддавшись на провокацию, диверсант заложил третье ВСУ у МФЦ в городе Дятьково.

Но к тому времени сотрудники силовых ведомств нашли первые две бомбы и привели в действие план "Перехват". Volkswagen Polo действовавшего в интересах украинских спецслужб парня остановили уже в Кирове Калужской области. В салоне было две ёмкости, приблизительно по семь литров каждая, их содержимое сейчас на экспертизе.