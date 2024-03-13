Звезда "Триггера" и "Шерлока" Матвеев предстал в образе Мастера

Художник-костюмер Надежда Бабаланова, работавшая над фильмами "Брат", "Капитан Волконогов бежал" и "Салют-7", показала кадры с фотопроб актёра Максима Матвеева на главную роль в фильме "Мастер и Маргарита". Зрителю он известен по ролям в сериалах "Триггер" и "Шерлок в России".

Актёр Матвеев в образе Мастера. Фото © Telegram / V_B

"Тогда, давно, даже полёт Маргариты был придуман и сделан из капель воды, а не из блёсток. Бал находился над Красной площадью, в небе, и к нему тянулась прозрачная лестница, прямо с Кремлёвского булыжника — в облака и тучи. Боря Луцук рисовал", — написала она в своём телеграм-канале, приложив фотографии.

Актёр Матвеев в образе Мастера. Фото © Telegram / V_B

Известно, что Матвеев проходил пробы на роль в 2018 году, когда над фильмом работала другая команда под руководством режиссёра Николая Лебедева. В 2020-ом всё изменилось, и режиссёрское кресло занял Михаил Локшин, а Лебедев занялся съёмками "Нюрнберга". Мастера в итоге сыграл актёр Евгений Цыганов.

В комментариях к публикации Балабановой, кстати, отметили, что Матвеев идеально вписался в образ Мастера.

"Надо же, как удивительно. После просмотра вышла и подумала: а мог бы быть Матвеев", — написала одна из пользователей.