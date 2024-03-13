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13 марта, 09:18

Маск согласился со словами Путина о применении ядерного оружия в случае угрозы

Известный американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск согласился со словами президента России Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия в случае угрозы для нашей страны. Такое мнение он выразил в комментариях соцсети X.

"Разумеется", — отреагировал Маск на пост издания Zerohedge о словах главы Российской Федерации по поводу готовности Москвы использовать ядерное оружие, если на государство кто-то посягнёт.

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Напомним, Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву заявил, что с точки зрения военно-технического оснащения Россия готова к ядерной войне. По его словам, у Москвы оружие более современное, чем у других стран. При этом российский лидер отметил, что государство прибегнет к ядерному потенциалу только тогда, когда под сомнением будет стоять существование, суверенитет и независимость РФ.

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Shutterstock / Frederic Legrand — COMEO

Александра Мышляева
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