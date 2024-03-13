Захарова посоветовала ЦРУ искать деньги США в "бездонных карманах Зеленского" 13 марта, 09:36 Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Вашингтон озадачился поиском денег для Киева, но искать их следует у коррумпированных украинских чиновников во главе с Владимиром Зеленским. Об этом заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Настал момент. Если даже ЦРУ ищет деньги на Украину, значит, дела совсем плохи. Так поищите их в карманах у Зеленского. Я понимаю, что они бездонные. Я понимаю, что они дырявые. Но, как у любого клоуна, в этих карманах есть секретики", — отметила она.

Дипломат напомнила, что США отправили в Киев специальную миссию, которая проведёт аудит и оценит, куда ушли американские деньги. По её словам, Вашингтон необязательно должен высылать новые транши киевскому режиму, достаточно потрясти чиновников Украины, чтобы найти финансы.

Например, можно изъять имущество Зеленского в пользу украинского народа, "пошурудить палкой и среди представителей Министерства обороны" Незалежной, а также "пройтись по сотне украинских псевдобанкиров и бизнесменов", посоветовала Захарова. Она добавила, что "вороватые террористы" Украины при помощи США обворовали, унизили и лишили будущего простых украинцев.

Ранее сообщалось, что пять из девятнадцати министерств Украины могут расформировать в ближайшие месяцы из-за крупного дефицита бюджета. Изменения коснутся прежде всего ведомств социальной сферы. Часть функций сокращённых министерств передадут офису премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.

Авторы Татьяна Миссуми