Решетников: Россия входит в десятку стран-лидеров по внедрению ИИ в экономику

Россия входит в первую десятку стран по общему объёму совокупных вычислительных мощностей, в которых применяется искусственный интеллект, при этом общий показатель внедрения ИИ в наиболее важных сферах нашей экономики достигает 31,5%. Такое заявление сделал глава Министерства экономики РФ Максим Решетников во время пленарной сессии "Искусственный интеллект — главная технология XXI века" в честь Дня искусственного интеллекта на выставке-форуме "Россия".

"Россия по объёму совокупных вычислительных мощностей входит в топ-10 стран-лидеров, а общий уровень внедрения искусственного интеллекта в приоритетных направлениях экономики составил 31,5%. Высокий уровень зрелости ИИ позволяет его массово использовать в бизнесе и системе госуправления, а уровень внедрения за последние два года вырос в полтора раза", — отметил министр.

Руководитель экономического ведомства подчеркнул необходимость в создании стимулов для тех, кто до сих пор не внедрил технологию искусственного интеллекта, и призвал развивать под их нужды рынок соответствующих решений. При этом нужно продолжать работу в области фундаментальной науки, совершенствовать методы расчётов для нейросетей, создавать новые способы генерации моделей и оптимизировать вычисления, добавил он.

В России будут формировать научные школы, дополнительно финансировать уже имеющиеся исследовательские центры и строить новые, привлекать к этому процессу отечественных предпринимателей и повышать вычислительные мощности. Тогда в будущем у первоклассных российских специалистов будет хорошая база для профессиональной деятельности, резюмировал Решетников.

В национальной стратегии развития ИИ в РФ до 2030 года указано, что внедрение этой технологии в 95% российских организаций позволит увеличить ВВП на сумму в 11,2 триллиона рублей. При этом инвестиции бизнеса и государства в искусственный интеллект вырастут с 120 до 850 миллиардов.