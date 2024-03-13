Студент из Удмуртии побил два мировых рекорда по отжиманиям на брусьях с весом

Студент из Удмутрии Руслан Фатахов установил два мировых рекорда по отжиманиям на брусьях с дополнительным весом и попал в Книгу Гиннесса. Об этом сообщили в министерстве образования и науки республики.

"Студент Глазовского инженерно-педагогического университета имени В.Г. Короленко получил два новых сертификата Guinness World Records, которые являются официальным подтверждением включения его рекордов в Книгу Гиннесса", — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве рассказали, что первый мировой рекорд спортсмен установил по отжиманиям на брусьях с дополнительным весом 45,4 килограмма, выполнив 57 повторений всего за минуту, что на 5 больше предыдущего лучшего результата.

Сертификаты Guinness World Records. Фото © VK / Министерство образования и науки Удмуртии

Второй рекорд студент установил, отжимаясь с дополнительным весом 18,2 кг, сделав за минуту 95 повторений — на 8 больше предыдущего достижения, добавили в ведомстве. Там также отметили, что на счету у спортсмена уже 9 мировых рекордов.