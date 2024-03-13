В Госдуме узнали, как россияне случайно проспонсировали ВСУ на $6 млрд к 8 Марта
Депутат Нилов: $6 млрд от продаж цветов на 8 Марта в РФ практически ушли ВСУ
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Депутат Госдумы РФ Олег Нилов заявил, что Нидерланды заработали шесть миллиардов долларов на поставках в Россию цветов накануне Международного женского дня, при том что страна открыто поддерживает Украину и участвует в поставках оружия для ВСУ.
Депутат Нилов призвал не закупать тюльпаны в Нидерландах. Видео © Дума.ТВ
"Знаете, куда денежки эти пошли в многомиллиардных долларовых потоках. Ну ладно бы в нейтральные, дружественные страны. Нет, в Голландию! Шесть миллиардов долларов наших мужчин за эти цветочки утекли в Голландию. Куда Голландия отправляет эти деньги? На снаряды ВСУ", — пояснил он на заседании ГД РФ.
По его словам, стоит задуматься о прекращении поставок тюльпанов из-за рубежа и переключиться на отечественный рынок цветов, чтобы лишить Нидерланды возможности финансировать украинских военных.
Ранее глава Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что Россия должна перестать ввозить грузы через порты Литвы и Латвии, которые продолжают предпринимать в отношении РФ и её граждан враждебные шаги.