В Госдуме узнали, как россияне случайно проспонсировали ВСУ на $6 млрд к 8 Марта Депутат Нилов: $6 млрд от продаж цветов на 8 Марта в РФ практически ушли ВСУ 13 марта, 10:52 Фото © Shutterstock / FOTODOM

Депутат Госдумы РФ Олег Нилов заявил, что Нидерланды заработали шесть миллиардов долларов на поставках в Россию цветов накануне Международного женского дня, при том что страна открыто поддерживает Украину и участвует в поставках оружия для ВСУ.

Депутат Нилов призвал не закупать тюльпаны в Нидерландах. Видео © Дума.ТВ

"Знаете, куда денежки эти пошли в многомиллиардных долларовых потоках. Ну ладно бы в нейтральные, дружественные страны. Нет, в Голландию! Шесть миллиардов долларов наших мужчин за эти цветочки утекли в Голландию. Куда Голландия отправляет эти деньги? На снаряды ВСУ", — пояснил он на заседании ГД РФ.

По его словам, стоит задуматься о прекращении поставок тюльпанов из-за рубежа и переключиться на отечественный рынок цветов, чтобы лишить Нидерланды возможности финансировать украинских военных.

Ранее глава Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что Россия должна перестать ввозить грузы через порты Литвы и Латвии, которые продолжают предпринимать в отношении РФ и её граждан враждебные шаги.

Авторы Татьяна Миссуми