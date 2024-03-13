Единственный человек в мире с "железными лёгкими" умер от коронавируса

После заражения коронавирусом умер 77-летний житель Далласа Пол Александер, который 70 лет пребывал в двухметровом железном аппарате искусственной вентиляции лёгких. Печальное известие его брат Филипп сообщил благотворительной организации Special Books by Special Kids.

Единственный в мире человек с "железными лёгкими" умер накануне днём. Последнее время Пол болел, неравнодушные собирали деньги на его лечение. Брат обратился со словами благодарности за пожертвования.

"Я благодарен всем, кто пожертвовал средства для моего брата. Это позволяло ему прожить последние несколько лет без стресса. Они также оплатят его похороны в это непростое время. Абсолютно невероятно читать все комментарии и знать, что столько людей вдохновил Пол", — сказал Филипп.