Единственный человек в мире с "железными лёгкими" умер от коронавируса
В США умер 77-летний американец, дышавший "железными лёгкими"
Пол Александер. Фото © Special Books by Special Kids
После заражения коронавирусом умер 77-летний житель Далласа Пол Александер, который 70 лет пребывал в двухметровом железном аппарате искусственной вентиляции лёгких. Печальное известие его брат Филипп сообщил благотворительной организации Special Books by Special Kids.
Единственный в мире человек с "железными лёгкими" умер накануне днём. Последнее время Пол болел, неравнодушные собирали деньги на его лечение. Брат обратился со словами благодарности за пожертвования.
"Я благодарен всем, кто пожертвовал средства для моего брата. Это позволяло ему прожить последние несколько лет без стресса. Они также оплатят его похороны в это непростое время. Абсолютно невероятно читать все комментарии и знать, что столько людей вдохновил Пол", — сказал Филипп.
Пол Александер — один из последних людей в США, которые в детстве переболели полиомиелитом. Он заразился за несколько лет до изобретения американской версии вакцины. Из-за полиовируса в шесть лет Пол оказался почти полностью парализован и привязан к аппарату "Железное лёгкое". В начале марта он был госпитализирован из-за заражения коронавирусом. Врачи предупреждали, что у человека, который столько лет провёл в лежачем положении, немного шансов на выживание.