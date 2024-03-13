Врач объяснила, какие напитки нельзя пить натощак

Зачастую медицина строго ограничивает нас в питании, однако напитки натощак не всегда вредны. К примеру, если их приём не вызывает неприятных ощущений, значит, напитки не несут негативных последствий вашему организму. Но алкоголь ни в коем случае нельзя пить на пустой желудок. Об этом рассказала "Газете.ru" врач-эндокринолог Ольга Чухачёва.

Особенное внимание нужно уделить людям с сахарным диабетом, которые в качестве лечения принимают таблетки и инсулин, потому что сочетание медикаментов с алкоголем может пагубно сказаться на уровне глюкозы в крови. Специалист вовсе не призывает отказаться полностью от алкоголя, а напротив, после приёма пищи можно выпить, но не более одной порции для женщин и двух порций для мужчины в сутки (1 порция крепкого напитка — 40 мл; 1 порция вина или пива — около 150 мл и 300 мл).

"Существуют некоторые рекомендации безотносительно приёма пищи для людей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ). Употребление газированных и алкогольных напитков, а также содержащих кофеин (кофе, чай) и любых других жидкостей в больших количествах может усилить симптомы заболевания (изжога, отрыжка)", — добавила диетолог сети клиник DocMed.